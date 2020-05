Ouverture temporaire des jeux d'eau

TROIS-RIVIÈRES – La Santé publique a annoncé l’ouverture exceptionnelle des jeux d'eau pour offrir un lieu de fraîcheur aux citoyens malgré la pandémie de COVID-19.

L’annonce est tombée en fin d’après-midi, mercredi, alors qu'une deuxième journée de chaleur accablante frappait la Mauricie. L’autorisation est temporaire et sera en place seulement pour la canicule.

Dans les parcs, les familles cherchent des coins à l'ombre. Mercredi, les jeux d'eau et les piscines publiques étaient fermés, de même que les centres commerciaux normalement prisés en pleine chaleur.

Lors d'un épisode de chaleur accablante, la Santé publique recommande de réduire les efforts et les activités, entre 10 h et 15 h, de demeurer au frais ou dans un endroit climatisé au moins deux heures par jour. Il est aussi conseillé de bien s'hydrater et de ne pas attendre d'avoir soif. On recommande de se rafraîchir souvent dans une piscine ou en prenant un bain ou une douche tiède.

La plage fermée à Bécancour

La plage de La petite Floride est fermée jusqu'à nouvel ordre à Bécancour. Une décision prise en accord avec la Santé publique pour protéger la population. Les lieux rendaient difficile le respect de la distanciation physique.