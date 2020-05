Réouverture le 1er juin: le téléphone ne dérougit pas au camping

Même avant l'annonce officielle de la réouverture des campings le 1er juin, le téléphone n'a pas dérougi depuis mardi au Camping Stoneham.

Le Journal avait rencontré les propriétaires en début de semaine. Ils se disaient impatients et prêts à accueillir des campeurs. Quelques heures plus tard, la rumeur d'une réouverture a commencé à circuler, et Le Journal le confirmait mercredi.

Depuis, les appels téléphoniques se sont multipliés à Stoneham. Seulement mardi, le camping a enregistré une soixantaine de réservations en ligne, a indiqué Joanne Sainclair, mercredi.

«Ce matin, on est ici depuis 7h30 et on a déjà une trentaine en ligne et au téléphone. Ça fait du bien, ça donne de l'énergie. On est vraiment contents. On va se coucher fatigués, pas par anxiété, mais par bonheur.»

La propriétaire, qui passe le flambeau cette année à sa fille Camille, attend maintenant les consignes qui viendront du gouvernement d'ici quelques heures. «C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de restrictions. On s'attend à un beau bac à surprises.»