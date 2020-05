Tournage en isolement avec mes parents

La troisième saison de Discussions avec mes parents sera concoctée d’une manière inédite au Québec : les acteurs passeront la durée du tournage isolés du reste du monde, en quarantaine dans un hôtel.

Cette stratégie a été adoptée pour permettre aux comédiens de jouer à moins de 2 mètres de distance, l’une des mesures figurant dans le fameux guide des normes sanitaires pour une reprise des tournages de fiction, attendu cette semaine.

En entrevue au Journal, le producteur Guillaume Lespérance indique qu’il pouvait difficilement envisager de tourner les nouveaux épisodes de Discussions avec mes parents autrement. « Notre série, c’est des soupers de famille, des réunions... C’est impensable de garder tous les personnages à 2 mètres. »

Une « bulle »

Avec l’aval du gouvernement, les tournages de Discussions avec mes parents redémarreront le 28 juin. De 15 à 20 membres de l’équipe, incluant les 3 comédiens principaux, François Morency, Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay, seront confinés dans un hôtel après chaque journée passée en studio. Et les week-ends.

Au total, 37 jours de tournage sont prévus. Alors qu’au cours des premières saisons, la caméra roulait 4 jours par semaine, cette année, ce nombre augmentera à 5. « L’idée, c’est de pouvoir libérer les comédiens le plus vite possible pour qu’ils sortent de cette bulle et qu’ils retrouvent leur vie d’avant », explique Guillaume Lespérance. Le producteur, soutenu par Radio-Canada, assure qu’il ne serait pas allé de l’avant s’il n’avait pas obtenu l’accord de toutes les personnes concernées.

Ce type de tournage devrait entraîner une hausse des coûts de production d’environ 10 %, estime Lespérance. « Je n’ai jamais cru que ce serait impossible, de tourner en pleine pandémie. C’est beaucoup plus complexe et difficile, mais c’est faisable. Il faut trouver une manière de faire parce qu’on pourrait être exactement dans la même situation qu’aujourd’hui en 2021 et 2022. »

Bien qu’il ait mis en place un protocole strict, Guillaume Lespérance prend un risque en relançant les tournages de Discussions avec mes parents, puisque les compagnies d’assurance refusent dorénavant de couvrir tout problème lié au coronavirus.

Un défi

L’homme de télé est toutefois bien placé pour relever le défi puisqu’il a produit Tout le monde en parle en pleine pandémie. Il rappelle qu’en avril, personne n’a été contaminé à la suite du passage d’un invité (le Dr David Lussier) qui avait contracté la COVID-19, parce qu’un « protocole sévère » avait été mis en place.

« On vit des moments difficiles, mais je trouve ça hyper motivant d’essayer de trouver des solutions pour traverser cette crise. En télévision au Québec, on réussit toujours à faire beaucoup avec peu de moyens. On a une occasion de s’illustrer en montrant notre savoir-faire. Pourquoi il faudrait attendre que Netflix et Amazon viennent tourner des séries à Montréal avant de bouger ? Pourquoi il faudrait les regarder aller ? »