PETROZZA, Luigi



Paisiblement, le 23 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée M. Luigi Petrozza, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, anciennement résident de Carolei en Italie, époux de feu Mme Maria-Louise Bastone.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gina Petrozza (Frank Giammaria) et Frank Petrozza (Caroline Paquette); ses petits-enfants: Sergio Giammaria (Daniella), Angela Giammaria (Mike), David Giammaria, Julia Giammaria, Kayla Petrozza et Matteo Petrozza et ses arrière-petits-enfants: Luca, Chloe et Gemma; ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111Compte tenu des récents événements et des recommandations entourant les rassemblements, la famille choisira la date du service funéraire ultérieurement. L'information sera disponible sur le site web du complexe funéraire