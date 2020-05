RIVARD, Frère Rosaire, F.É.C.



Frère Rosaire Rivard, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, ch. du Bord-de-l'Eau, Laval, le 22 mai 2020, à l'âge de 94 ans. Fils de Conrad Rivard et d'Alice Rheault, il naquit à St-Sylvère (Nicolet), le 5 octobre 1925. Entré chez les F.É.C. en 1943, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Arthabaska, L'Islet, Ste-Anne-de-Beaupré, Forestville et St-Raymond. Il travailla ensuite comme bibliothécaire au Campus Notre-Dame-de-Foy, à St-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs Jeannine, Gratia (feu Jean-Roch Girard) et Marie-Estelle (feu Fernand Hardy), ses frères François (Nicole Dugré), Jean (Élisabeth Fournier) et David (feu Lise Lamothe), sa belle-soeur Jeannine Trépanier (feu Charles) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Il y aura incinération du corps et les cendres seront gardées à la Résidence De La Salle en attente des funérailles qui auront lieu quand les circonstances le permettront. Les proches parents en seront informés. Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.