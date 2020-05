Delta Air Lines réclame des millions de dollars à Bombardier

Le plus important client de l’Airbus A220, Delta Air Lines, vient de déposer une poursuite contre Bombardier, accusant l’avionneur québécois de le priver de « millions de dollars ».

En avril 2016, Delta a commandé 75 appareils de la gamme C Series, un programme aujourd’hui connu sous le nom d’A220. À l’époque, Bombardier avait présenté le contrat comme « un grand tournant » pour la C Series, qui peinait alors à attirer des commandes en plus de cumuler retards et dépassements de coûts.

On savait que Bombardier avait consenti à Delta un rabais substantiel d’au moins 65 % afin de décrocher cette commande prestigieuse qui relançait la C Series.

On apprend aujourd’hui, avec la poursuite de Delta, qu’une partie du rabais prenait la forme de « crédits » applicables à l’achat de pièces et de services vendus par Bombardier.

Paiement comptant exigé

En juin 2019, une filiale de Delta, Endeavor Air, a voulu utiliser des crédits pour payer des « biens et services » reliés à des jets régionaux CRJ. Bombardier a refusé net, demandant à Delta de payer comptant.

Le géant américain soutient même que l’entreprise montréalaise l’a placé sur sa liste de surveillance de crédit ! Delta s’est résignée à payer comptant parce qu’elle ne pouvait pas remettre à plus tard l’entretien des appareils CRJ d’Endeavor.

La gamme CRJ deviendra la propriété de Mitsubishi lundi. Malgré tout, Delta soutient que Bombardier est tenue d’honorer ses crédits pour des biens et services liés au CRJ.

« Le refus de Bombardier d’accepter les crédits a accru les coûts, les risques et le passif de Delta », peut-on lire dans la poursuite, déposée devant la Cour de district des États-Unis pour le sud de New York.

« En profond désaccord »

« Bombardier est en profond désaccord avec les affirmations de Delta selon lesquelles nous aurions convenu d’appliquer des crédits de biens et services à des programmes d’avions autres que la C Series (maintenant l’A220). Conformément au contrat, les crédits ne s’appliquent [...] pas aux avions CRJ », a indiqué hier au Journal une porte-parole de Bombardier, Nathalie Scott.

L’A220 appartient désormais exclusivement à Airbus et au gouvernement du Québec, Bombardier ayant cédé ses intérêts dans le programme en février.

Notons que Delta a commandé 20 autres appareils A220 en 2018 et en 2019.