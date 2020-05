GARIÉPY HAECK, Huguette



À Laval, le 24 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Huguette Gariépy Haeck, épouse de M. Marcel Haeck.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilbert (Josée), François, Claudine (Yanick), ses petits-enfants : Faylicia Jill, Alexandréa Jo (Alexandre), Jessica (Diego), Mélanie (Jérémie), Francis, Jonathan (Rose), Marie-Eve (Anthony) et Audrey (Mikael), son arrière-petite-fille Éléana, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie virtuelle aura lieu le dimanche 31 mai à 11h00. Pour obtenir les détails svp écrire à l'adresse suivante :