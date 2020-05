GUÉNETTE, Rosine

Soeur M.-Joseph-du-Sauveur, s.s.a.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 24 mai 2020, à l'âge de, est décédée soeur Rosine Guénette, s.s.a. Originaire de Sainte-Anne-des-Plaines, elle était la fille de feu Joseph Guénette et de feu Éva Therrien.Soeur Rosine laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses neveux et nièces Ghislaine Guénette (Peter Adeland), Jocelyne Guénette (Guy Froment), Francine Charbonneau (feu Arthur David Ferland), Normand Charbonneau (Louise Chaumont), Richard Deschamps (Marguerite Blais), Jacqueline Lauzon (feu Bernard Daoust), Marie-Paule Guénette (Jean-Paul Alarie), Denise Guénette, Huguette Delorme (feu Roland Perreault), Lise Delorme (Richard Gagnon), Réal Delorme (Lucie Chaumont), ses arrière-neveux et arrière-nièces ainsi que ses cousins et cousines.Même si un service funéraire aura lieu à une date ultérieure, un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors d'une messe communautaire.