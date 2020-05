HOULE (née FORTIN), Denyse



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 19 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Denyse Fortin, épouse de feu Gilles Houle.Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Mélanie), ses deux petits-fils William et Olivier, son frère Roland (Laurette), sa soeur Yvette ainsi que la grande famille Fortin, parents et amis.Après une longue vie heureuse, entourée des gens qui t'ont aimée et admirée, tu as mérité le repos éternel. Sois assurée que nous allons célébrer ta vie et honorer ta mémoire.