Golf: la Classique John Deere annulée à cause de la COVID-19

La crise du coronavirus a contraint jeudi le circuit de la PGA à annuler la Classique John Deere qui devait avoir lieu du 9 au 12 juillet à Silvis, en Illinois.

L’événement se tiendra pour la 50e fois en 2021, tandis que l’organisation de golf professionnel masculin tentera de combler l’espace créé par cette annulation dans son calendrier. Le lieu du tournoi en question sera dévoilé ultérieurement.

«À cause des préoccupations reliées à la santé et la sécurité en cette crise de la COVID-19, nous avons dû prendre cette décision difficile, a déclaré le directeur de la Classique, Clair Peterson, dans un communiqué. Même si nous avons examiné quelques alternatives, il s’agissait de l’option la plus sensée aux yeux de nos joueurs et de nos commanditaires, ainsi que de la communauté de Quad City en général.»

«Nous comprenons que notre marché a sa dynamique et ses défis qui empêchent la tenue de l’événement, a ajouté le chef responsable des compétitions de la PGA, Andy Pazder, évoquant implicitement l’interdiction en Illinois des rassemblements de 50 personnes ou plus. Comme nous l’avons vu au fil des ans, le soutien de la communauté pour la Classique est indéniable et je n’ai aucun doute qu’elle reviendra en force en 2021.»

Ce tournoi devait être le cinquième du calendrier révisé de la PGA. La reprise doit s’amorcer avec le Charles Schwab Challenge, du 11 au 14 juin.