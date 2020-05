H1N1 : les outils qui avaient fait la différence

Alors que la course au vaccin se poursuit pour freiner la COVID-19, le microbiologiste et infectiologue Karl Weiss rappelle à quel point un tel outil a été déterminant dans la lutte contre d’autres virus, dont le H1N1.

«Quelqu’un qui naissait au Québec en 1900 avait une espérance de vie de 45 ans. Ce qui a changé en 120 ans, c’est l’arrivée des vaccins, des antibiotiques et un peu d’hygiène bien sûr», a expliqué le spécialiste qui travaille à l’Hôpital général juif de Montréal.

«On est mal pris avec le coronavirus, car on n’a pas vraiment d’outils pour le combattre.»

La situation était très différente en 2009 lorsque le virus H1N1 a frappé le Québec.

«Les gens ont minimisé cette pandémie, car il ne s’est pas passé grand-chose finalement. On prévoyait un scénario catastrophe, mais on avait deux armes: un vaccin, que l’on a donné à tout le monde, et des médicaments, qui ont été administrés à beaucoup de monde. C’est une grosse différence par rapport à la COVID. On a pu gérer l’épidémie beaucoup plus facilement», a soutenu le microbiologiste et infectiologue.

L’absence de vaccin module évidemment les décisions du gouvernement et de la Santé publique dans la lutte contre le coronavirus. «On a mis la société sur pause, car on a peur de faire déborder le système avec un nombre trop grand de cas. Ce qui explique que l’on ne peut pas déconfiner totalement, c’est l’absence de vaccin», a indiqué le Dr Weiss.

«Si on avait un vaccin disponible au Québec avec une campagne de vaccination massive, efficace et sécuritaire dans trois ou quatre mois, plus personne ne parlerait de déconfinement. On penserait déjà aux vacances, à voyager.»

«La vaccination demeure un outil de taille pour juguler les maladies et les pandémies, on tendance à l’oublier», a conclu Karl Weiss.