Incompréhension chez les studios privés d'entraînement

Copropriétaire du Centre Elite Factor, Pascal Champagne déplore que la perception des studios privés d’entraînement n’ait pas évalué au fil des ans.

«Je savais que ça serait long avant qu’on puisse rouvrir, mais je pensais qu’en 2020 que nous étions rendus ailleurs, résume l’ancien joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval et des Élans de Garneau. Tous les services spécifiques à la santé vont rouvrir, mais pas nous. Nous allons ouvrir en dernier comme les bars. Je n’ai rien contre les bars parce que plusieurs employés s’entraînent chez moi, mais c’est poche qu’on soit considéré sur le même pied. Cela n’a pas de sens que les centres d’achats ouvrent avant nous. Je pensais ouvrir à la mi juin, mais ça s’enligne pour la fin août ou le début septembre avec les annonces qui ont été faites, lundi, par la Santé publique. On fait partie du groupe des dangereux et on nous considère comme un nique à microbes.»

Champagne estime que les centres de son genre sont un élément important de la santé des gens. «En 2020, on ne retrouve pas seulement des Arnold Schwarzenegger qui viennent se sculpter en faisant du body-building, explique-t-il. Des jeunes viennent préparer leur prochaine saison; d’autres font de la réhabilitation après une blessure; il y a monsieur et madame tout le monde; des gens d’affaires. Je pensais que c’était bien compris, mais ce n’est pas le cas. La Santé publique n’a pas pris en compte qu’on travaille sur la santé des gens. C’est frustrant quand tu réalises qu’il y a peu d’intérêt pour ce que tu fais et ce n’est rien pour encourager les futurs spécialistes de la santé à se lancer dans le domaine.»

Des pommes et des oranges

Compte tenu de l’espace disponible dans son établissement (5500 pi carrés) et du nombre limité d’utilisateurs, Champagne considère que la distanciation physique ne serait pas un problème. «Ça ne serait pas plus difficile de gérer la distanciation que chez Wallmart, affirme-t-il. Ça serait même plus facile. Même chose chez IKEA où je suis allé en fin de semaine et où j’ai vu une file de 200 personnes. La Santé publique regroupe les gymnases commerciaux et les petits centres privés. Nous sommes dans le même domaine, mais ce n’est pas du tout la même chose.»

«C’est comme comparer des pommes et des oranges, de poursuivre Champagne. On peut atteindre un maximum de 20 personnes qui s’entraînent en même temps comparativement à 100 qui passent à l’heure dans les centres commerciaux. Comme en restauration, j’aurais aimé que le Santé publique consulte des intervenants du milieu pour discuter des questions de sécurité et de survie de nos entreprises. Les décisions n’auraient pas été entre nos mains, mais cela aurait été une belle façon de nous impliquer.»

Elite Factor compte 150 membres et environs 200 clients privés et groupes, dont près d’une dizaine de joueurs de la LCF qui préparent leur saison. «Comme nous, les pros ne savent pas ce qui va arriver et il sont en attente. On a adapté leur entraînement, mais l’entraînement a vraiment diminué.»

Un entraînement à l’extérieur

À l’instar de certains autres studios privés qui ont déjà débuté leurs activités, Elite Factor offrira à compter de lundi des séances d’entraînement extérieures.

«Après avoir écrit mardi sur ma page Facebook qu’on lançait cette activité, j’ai reçu 25 messages en 20 minutes. Les gens sont impatients de bouger. On devra s’assurer de répondre à la demande. C’est pour ça qu’on va débuter avec nos membres et par la suite voir si on peut accueillir des gens de l’extérieur. On va tester.»

Les règles de sécurité et de distanciation seront sévères. «On va doubler l’espace entre les gens, passant de deux à quatre mètres, a indiqué le copropriétaire Pascal Champagne. On va y aller avec des groupes de quatre à six personnes au maximum. Avant la pandémie, on avait des groupes de 12. On va prendre la température des gens et tenir un fichier des gens qui passent afin de pouvoir retracer les personnes à risque s’il y a quelqu’un qui reçoit un test positif.»

Les équipements seront nettoyés le matin avant l’ouverture, entre chaque entraînement et à la fermeture. «Nous allons cibler certains équipements et utiliser nos portes de garage. Les clients ne vont pas se croiser et n’entreront jamais à l’intérieur

La pandémie va permettre de changer le mode de gestion des gymnases et c’est positif. Il ne sera plus possible de louer un espace et d’y rentrer le plus de monde possible.»

En raison du confinement, Champagne a mis à pied tous ses employés qui ont pu compter sur le programme du PCU du gouvernement fédéral. Trois des sept employés sont depuis de retour puisque l’entreprise a opté pour les subventions salariales. «C’est une belle gymnastique entrepreneuriale. En octobre 2016, on avait doublé notre superficie et on pensait agrandir de nouveau ou déménager dans un plus grand local, mais on va patienter.»

Parmi les studios qui ont ouvert leurs portes depuis le début de la semaine, on compte entre autres les succursales de Bougeotte & Placotine et Tonic Crossfit.