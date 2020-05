Je reste chez nous

Coup de cœur :

Lecture : Pour les arts vivants

Photo courtoisie

Le metteur en scène Olivier Kemeid faisait paraître mardi une lettre intitulée «Pour les arts vivants», cosignée par des centaines d’artistes québécois, qu’il adresse directement à la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Il s’agit ici d’un véritable plaidoyer pour les arts vivants à travers lequel Olivier Kemeid explique l’importance du théâtre et des arts de la scène dans la constitution d’une culture et invite à une réflexion d’importance sur les manières de les relancer. « Nous contribuons, parfois loin des projecteurs médiatiques, mais sans jamais défaillir, à l’affirmation d’un peuple. C’est par l’art que se définit l’âme d’une population. C’est dans nos salles que se trouve l’agora.»

En ligne depuis le 26 mai via la page Facebook « Pour les arts vivants»

Je reste :

Web

Mouvement Deluxe

Photo courtoisie

La troisième saison de la populaire production québécoise Mouvement Deluxe a été lancée en ligne lundi dernier sur les plateformes numériques de Télétoon la nuit. On y suit les aventures de marionnettes animées à travers une série de plusieurs courts sketchs humoristiques. Les épisodes sont mis en ligne les lundis, tandis que les bonus sont disponibles les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

Le premier épisode est disponible depuis le 25 mai sur les pages Facebook et YouTube de Télétoon la nuit ainsi que sur le site : teletoonlanuit.com/mouvement-deluxe

Album

Aimant - Mademoizelle Philippe

Photo courtoisie

L’artiste Mademoizelle Philippe proposait vendredi dernier son deuxième album en carrière intitulé «Aimant». La bassiste-chanteuse propose ici un nouvel opus de dix chansons aux sonorités pop-rock et aux textes bien personnels et assumés.

Disponible depuis le 22 mai

Théâtre

Strike / Thru

Photo courtoisie

Le OFFTA continue de proposer jusqu’à la fin de la semaine différentes performances artistiques via son site web dans un contexte où la distanciation sociale fait loi. Ce soir aura lieu le projet « Strike / Thru», représentant une rencontre entre l’artiste visuelle autochtone Nadia Myre et l’artiste de théâtre allochtone Johanna Nutter, deux amies de longue date, qui tenteront, à travers une conversation enregistrée entre des gens aux origines métissées, d’éclairer en temps réel les malaises identitaires qui y apparaissent.

Aujourd’hui à 17h via le site offta.com