Le deuxième centre de Goodfood en Ontario sera vaste

MONTRÉAL – Le second centre de distribution de Marché Goodfood dans la région de Toronto sera vaste avec une superficie de 200 000 pieds carrés.

L’entreprise québécoise de repas prêt à préparer a annoncé jeudi avoir signé un bail pour ces installations en construction qui seront disponibles d’ici la fin de l’année prochaine.

«Nous sommes ravis d'avoir trouvé une installation de cette taille dans un excellent emplacement à Mississauga. Notre plus grande installation à ce jour sera hautement automatisée pour distribuer plus efficacement les produits d'épicerie en ligne et aura plusieurs zones de température», a affirmé le président et chef des opérations de Goodfood, Neil Cuggy, par communiqué.

À terme, ce centre permettra de créer 2000 emplois.

Cet investissement survient dans un contexte où Goodfood a profité de la fermeture des restaurants en raison de la COVID-19, ce qui a fait bondir la demande pour ses services.

«Même avant la hausse soutenue de la demande que nous avons constatée pour les produits d'épicerie en ligne livrés en toute sécurité aux portes des clients, Goodfood avait levé des capitaux et prévu une installation phare dans le Grand Toronto pour lancer notre prochaine phase de croissance», a précisé le chef de la direction de l’entreprise, Jonathan Ferrari.

Il s’agit du deuxième centre de distribution de Goodfood à Mississauga, en banlieue de Toronto. La compagnie montréalaise en a aussi deux dans la métropole québécoise, ainsi qu’un Calgary, en Alberta, et un autre à Vancouver, en Colombie-Britannique.