Maxi et Martin Matte forcés de retirer une pub

L’épicerie Maxi a retiré une publicité diffusée jeudi matin et mettant en scène l’humoriste Martin Matte dans un costume pour le grossir. Plusieurs internautes et organismes ont dénoncé cette vidéo qui contribue, selon eux, à «entretenir la grossophobie».

«Le message a été reçu et il a été entendu. Ça nous permet de dénoncer et de montrer qu’il y a des choses que l’on n'accepte plus dans notre société», explique Myriam Lafortune, responsable du volet éducation et prévention à l’organisme communautaire ANEB Québec (Anorexie et boulimie Québec).

Pour valoriser les produits québécois, l’épicerie montrait Martin Matte, à qui l'on avait ajouté de nombreux kilos, se lançant le défi de goûter à tous les produits du terroir en vente chez Maxi. L’organisme dénonçait le stéréotype que véhicule ce genre de message.

«On a jugé qu’il était important de réagir, surtout dans le contexte actuel, où l’on parle de plus en plus de la diversité corporelle», raconte Mme Lafortune.

