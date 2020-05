Pas évident pour Jules Guéguen

Depuis le 12 mars, Jules Guéguen fait face à des défis qu’il n’avait pas pensé affronter au cours de sa carrière. Le travail du préparateur physique de l’Impact a été complètement chamboulé par la pandémie et le confinement.

Il a d’abord dû trouver des moyens de garder les joueurs en forme sans pouvoir les superviser directement puisque le Centre Nutrilait était fermé.

« La préparation à distance a été un gros défi, surtout que c’est arrivé rapidement. Le plus gros défi était de ne pas avoir de durée dans le temps.

« On est habitués à planifier en amont, c’était le cas quand nous avons amorcé la présaison.

« Au début, ç’a été compliqué, on a eu besoin de s’adapter dans les 10 premiers jours. On a donné des vélos et du matériel aux joueurs. C’était du travail d’aller porter tout le matériel à une trentaine de joueurs. »

Stimulant

Guéguen a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur et a choisi de tirer le meilleur de la situation.

« Ç’a été stimulant parce que c’était nouveau. J’ai parlé à de nombreuses personnes pour voir comment les choses se passaient.

« J’ai pu consulter un ancien collègue de l’Académie, Benoit Deplagne qui est retourné en France, à Nîmes. »

Le principal problème pour Guéguen est que ses joueurs étaient toujours en début de saison, contrairement à l’Europe, où les ligues arrivaient à la fin de leur calendrier.

« En MLS, on est habitué à avoir une assez longue saison morte. En Europe, ils sont habitués à environ quatre semaines.

« Nos joueurs ont été inactifs pendant une longue période de temps si on tient compte de la saison morte en novembre et décembre. »

Reprise

Même si la période d’inaction a été de plus de deux mois et demi, les joueurs de la MLS ne repartent pas à zéro, mais ils repartent d’un peu plus loin que leurs homologues européens.

« On avait des gars qui commençaient à avoir la forme physique qu’on voulait, surtout qu’on a une équipe qui veut se projeter vers l’avant et multiplier les sprints », précise Guéguen.

La situation a aussi été compliquée par le peu d’accès au gazon pour les joueurs.

« On avait prévu être agressifs avec les sprints et maintenir les acquis, mais sur les changements de direction, ce n’est pas comme sur le gazon naturel.

« On est très contents de retourner sur le terrain après avoir vu les joueurs s’entraîner sur le béton et l’asphalte. La différence est grande avec le gazon naturel. »

De façon générale, les joueurs du Bleu-blanc-noir ont été de bons élèves et Guéguen est heureux de retrouver des joueurs en bonne forme malgré la pause.

« Je suis satisfait de la condition dans laquelle ils reviennent. On peut recalibrer plusieurs aspects. »

Le personnel d’entraîneurs s’est surtout fié à la bonne volonté, à l’honnêteté et au professionnalisme des joueurs.

« Ils avaient un questionnaire à remplir en se donnant des notes, mais c’est subjectif. On n’avait pas les données GPS, comme c’est le cas habituellement. »

Autre défi

Mais Guéguen fait maintenant face à un autre défi, celui d’entraîner sans être sur place, couplé à toute la logistique entourant la distanciation physique.

« Je dois filmer une séance la veille, l’envoyer aux joueurs pour qu’ils puissent savoir ce qu’ils doivent faire puisqu’on n’a pas le droit d’entraîner en ce moment.

« Tout est multiplié par huit puisqu’on a droit à huit joueurs sur les deux terrains. On rentre tôt pour tout préparer et les vagues se succèdent. Ça fait de longues journées, mais l’important est la qualité d’entraînement du joueur. »

Et quand l’équipe aura l’autorisation de s’entraîner en petits groupes, le défi sera différent parce qu’il devra revoir de nombreux exercices.

En effet, les exercices qui s’adressent à des petits groupes de joueurs se font souvent en espace restreint, ce qui ne sera pas possible pour le moment, selon les règles établies par la MLS.