Préposés aux bénéficiaires: créer une crise pour en régler une autre

Mario Dumont se méfie des moyens déployés par le gouvernement Legault pour attirer 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires pour septembre.

«Le gouvernement règle une crise [dans les CHSLD], mais je t'annonce qu'il en crée une autre», a-t-il affirmé lors de sa discussion matinale avec Benoît Dutrizac.

«Avec des salaires de 21$/h pour la formation et de 26$/h après, dans une période où plusieurs personnes ont perdu leur emploi, je pense qu'on va être surpris et qu'il va en recruter [des préposés aux bénéficiaires], mais je pense qu'il va créer des pénuries de main-d’œuvre dans les résidences privées et dans plein d'autres domaines.»

