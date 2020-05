Qui veut du Cadillac Escalade de Tom Brady?

Les admirateurs les plus fortunés de Tom Brady ont la possibilité de se procurer une «pièce de collection» du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay : un Cadillac Escalade 2018 offert pour la modique somme de 300 000 $.

Ainsi, l’engin qui a été passablement modifié ne suivra pas l’athlète de 42 ans en Floride. Selon le site de vente Becker Automative Design, le véhicule a environ 13 000 milles au compteur. L’intérieur est pour le moins impressionnant : en plus des sièges inclinés de grande taille, on y trouve des écrans de télévision et des tables, sans oublier l’internet haute vitesse. Le tout semble évoquer à la fois un jet privé et un bureau de travail mobile.

Tom Brady’s custom extendo Escalade is for sale...



$300,000 for this beaut. pic.twitter.com/WK6fUQlCU4 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 27, 2020

«Me séparer de mon Becker ESV ne sera pas facile. Dès le jour 1, il est devenu mon sanctuaire qui me protégeait du bruit extérieur, a commenté le célèbre joueur sur le site en question. J’ai été fier de choisir toutes mes préférences, allant de la grosseur des sièges à la couleur des tapis. Ayant si peu de temps à ma disposition en raison de mon horaire chargé, l’ESV m’a donné des minutes supplémentaires pour étudier mon cahier de jeux, effectuer mes appels téléphoniques et me retrouver en famille. Immédiatement, ma productivité a augmenté et mon stress a diminué.»

«J’espère que le prochain propriétaire en prendra bien soin : elle fera toujours partie de la famille Brady.»

Initialement, l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre avait acheté le véhicule pour 350 000 $.