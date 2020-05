Quoi regarder à la télévision vendredi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 29 mai.

«Un souper presque parfait»

Même dix ans après son entrée sur les ondes de V, «Un souper presque parfait» demeure un incontournable de la programmation de la chaîne, grâce à son concept simple, ses participants colorés et les commentaires rigolos d’André Ducharme. La formule n’a jamais bougé : cinq inconnus se reçoivent à souper à tour de rôle, et tentent de s’impressionner mutuellement pour remporter le grand prix à la fin de la semaine. De quoi vous inspirer (ou vous décourager) aux fourneaux. Vendredi, 18h et 18 h30, V.

«Moi et l’autre»

Épisode intitulé «Vieillesse oblige», de la mouture des années 1990 de «Moi et l’autre». Ida (Pierrette Robitaille), la mère de Denise (Denise Filiatrault), a encore fait des siennes à la résidence où elle habite. En pleine campagne de financement et de recrutement, le directeur de l’établissement menace de la renvoyer. Vendredi, 18h, ICI ARTV.

Photo courtoisie

«Du talent à revendre»

C’est le deuxième tour des quarts de finale! Des prestations à voir en direct de la mythique scène du Dolby Theatre à Hollywood, où le public vote pour son artiste préféré. Terry Crews anime, épaulé des juges Howie Mandel, Gabrielle Union, Julianne Hough et Simon Cowell. Vendredi, 19h, TVA.

«Wild, course de survie»

C’est la finale de la compétition. Rien ne sera épargné aux aventuriers, qui devront combattre le froid, la faim et le mauvais temps dans les hauteurs de la redoutable cordillère Royale, en Bolivie. Qui franchira le fil d’arrivée en premier et remportera le prix de 50 000 euros? Vendredi, 19h, Évasion.

«Saine et sauve»

Le «film de gars» de TVA, cette semaine, est le thriller «Saine et sauve», de Boaz Yakin, avec Jason Statham et Catherine Chan (2012). À New York, un ex-policier se fait le protecteur d’une fillette chinoise qui a mémorisé un code numérique convoité par les triades, la mafia russe et les flics corrompus. Vendredi, 20h, TVA.

Soirée Charlotte Gainsbourg

Studiocanal propose un programme spécial centré sur Charlotte Gainsbourg, qui débutera à 20 h avec «Amoureuse», de Jacques Doillon (1992). L’actrice y interprète une jeune Parisienne au cœur d’un triangle amoureux, qui demande à l’un de ses soupirants de lui faire un enfant, en espérant épouser le second à l’étranger. Puis, dans «Love, etc», de Marion Vernoux (1996), adaptation du roman du même titre de Julian Barnes, Gainsbourg incarne l’objet du désir d’un homme attiré par la femme de son meilleur ami. Vendredi, 20h et 21h39, Studiocanal.

Photo courtoisie

«Les frères Scott : une maison pour la vie»

Les frères Scott rénovent une maison de banlieue de Las Vegas, où un couple, Becky et Michael, a élevé ses trois garçons. La demeure nécessitant aujourd’hui des soins, les jumeaux Scott la retaperont pour lui donner une seconde vie. Vendredi, 21h, CASA.