Une saison bien différente

Enfin ! Après des semaines d’attente, les amateurs de pêche ont su hier qu’ils pourraient se rendre en pourvoirie, dans une réserve faunique pour un séjour en hébergement ou sur une zec et les amateurs de camping dans les terrains du Québec.

Il est certain que les choses seront différentes, mais il faut toutefois se réjouir d’une chose, c’est qu’il y aura finalement une saison. Rappelons-nous qu’il n’y a pas si longtemps, la majorité des intervenants croyaient qu’il n’y aurait rien en 2020.

Alors, même s’il y a des ajustements en raison de la pandémie, les amateurs pourront pratiquer leurs activités favorites.

« Nous avons travaillé à nous arrimer avec les gens de la santé publique afin de pouvoir offrir aux campeurs une saison dans les règles, explique le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. Si les campeurs participent avec nous aux efforts mis en place, ils vont connaître une belle saison. »

Reconnu comme l’organisme numéro un par le gouvernement et les campeurs, Camping Québec a été appelé à mettre au point un fascicule d’information, intitulé Camper en contexte de pandémie. Il explique aux campeurs quoi faire pour respecter les normes.

Dans le même document, on retrouve les règles à suivre durant votre séjour, que ce soit sur le plan de l’hygiène ou de l’utilisation des installations sanitaires. Pour tout savoir : www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/pratique-du-camping/covid-19/.

POURVOIRIES ET RÉSERVES FAUNIQUES

« L’ouverture pour l’hébergement en cellule familiale représente la suite logique de la reprise progressive des activités de manière responsable et sécuritaire pour tous, affirme le président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, Marc Plourde. Les pourvoiries sont prêtes à accueillir les pêcheurs et les villégiateurs. »

Avec plus de 3500 chalets et 120 auberges en location, de nombreuses activités de plein air, la chasse et la pêche, les pourvoiries ont tout pour plaire. Vous pouvez en savoir plus sur le site www.pourvoiries.com.

Le hic dans tout cela, c’est la notion de cellule familiale. Pour les amateurs de pêche qui avaient l’habitude de se rendre en groupes d’amis chez un pourvoyeur, avec l’annonce d’hier, ils ne pourront pas le faire. Ce sont les perdants de l’annonce. La définition de la cellule familiale signifie que seules les personnes vivant à la même adresse pourront accéder aux hébergements pour l’instant.

Sépaq

Les hébergements de la Sépaq, en réserves fauniques ou dans les parcs, qui offrent de la pêche, seront aussi disponibles. Pour les gens qui ont déjà une réservation et qui cadrent dans le principe de la cellule, pas de problème.

Pour ceux qui se voient interdire l’accès, il sera possible de modifier la réservation, de la transférer ou encore d’obtenir un remboursement. La meilleure façon de connaître tous les détails très pointus à respecter lors de votre séjour, c’est de vous rendre à l’adresse suivante : www.sepaq.com/covid-19/.

Même si la date d’ouverture du 1er juin a été confirmée, dans bien des cas, les installations ne seront pas prêtes aussi rapidement.