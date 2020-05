BOUCHER, Réjean



À L'Épiphanie, le 27 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Réjean Boucher.Il laisse dans le deuil ses frères Normand (Gisèle), Gilbert (Louise) et Richard (Diane), ses soeurs Nicole (Rodolphe), Linda (Gilles), Chantal (Scott) et feu Louise, sa filleule Magalie, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis, particulièrement Ginette.Des remerciements à tout le personnel du CHSLD de L'Assomption pour les bons soins prodigués à Réjean.L'inhumation aura lieu au cimetière de L'Épiphanie. Direction:5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIE