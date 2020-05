Beauté en temps de canicule : 5 nouveaux soins à adopter en pharmacie

Ce n’est pas un secret pour les gourous de produits cosmétiques : l’arrivée des beaux jours demande une routine beauté bien différente de celle de l’hiver. Avec la canicule qui sévit au Québec, voici 5 nouveaux soins abordables à adopter et faciles à trouver en pharmacie.

Pour le visage : Pureté thermale - Eau micellaire minérale de Vichy

PHOTO COURTOISIE/Vichy Canada

Toute conseillère beauté vous le dira : une belle peau commence toujours avec un bon nettoyage. Ainsi, la maison de soins beauté Vichy nous présente ce printemps sa nouvelle eau micellaire minérale sans rinçage. Elle nettoie, démaquille, apaise & fortifie la peau. C'est une solution de nettoyage en profondeur efficace, qui élimine toutes les impuretés de la peau, les particules de pollution et le maquillage. De plus, cette eau micellaire minérale convient à tous les types de peaux. *À 29,95$ - Disponible en pharmacie et en ligne sur le site vichy.ca

Pour les pieds : Crème beauté des pieds Caudalie

PHOTO COURTOISIE/Caudalie Canada

Alors que les salons de beauté tardent à rouvrir leurs portes à cause de la COVID-19, il faut désormais trouver des trucs pour obtenir une pédicure digne des professionnels. Pour ce faire, nos pieds ont avant tout besoin de beaucoup d’hydratation. Caudalie propose donc la crème beauté des pieds, enrichie de Vinolevure®, d’huile de pépins de raisin et de beurre de karité bio et équitable. Ce baume onctueux nourrit et répare les pieds sans effet gras. Sa texture fraîche procure une sensation de bien-être immédiate. Et que dire de son parfum agréable de notes d'agrumes et de menthe fraîche!

* À 20,00$ - Disponible en ligne seulement au ca-fr.caudalie.com

Pour le corps : Lotion enrichie d’huile de coconut & Mono Oil de Nivea

PHOTO COURTOISIE/Nivea Canada

Rien de plus agréable qu’une peau en santé et bien hydratée. Tout comme le visage, le reste du corps a également besoin de soin, surtout lors d’activités aquatiques. La compagnie Nivea lance sa nouvelle lotion enrichie d’huile de coconut et Mono Oil. On peut ainsi bénéficier de tous les bienfaits d’une huile nourrissante, mais dans une lotion délicatement parfumée de noix de coco, qui pénètre rapidement dans la peau, pour une peau douce et soyeuse. * À 9,99$ - Disponible en pharmacie

Pour les cheveux : Le shampoing Clinic-SM

PHOTO COURTOISIE/Clinic-SM

Avec les baignades dans les piscines, les cheveux peuvent être abimés ou déshydratés par le chlore. L’entreprise familiale québécoise Clinic-SM a créé le shampoing du même nom, composé de deux ingrédients : des phospholipides de tournesol qui entrent dans la fibre capillaire et de l'acide hyaluronique, qui sont tous les deux des hydratants très performants. Le cuir chevelu est bien hydraté et la chevelure devient si soyeuse qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un revitalisant. Sans sulfates et sans parfum, ce shampoing à l'arôme subtil peut être utilisé sur les bateaux, dans les campings ou pour tout sport de plein air.

*À 19,99$ - Disponible en ligne seulement au https://www.clinic-sm.com/

Protection solaire : Anthelios écran ultra-fluide de La Roche-Posay

PHOTO COURTOISIE/Roche-Posay Canada

Que ce soit au parc, sur un terrain de golf ou encore à la piscine, protéger la peau du soleil est primordial. La marque très populaire La Roche-Posay vous propose une multitude de protections solaires, mais leur nouveauté saura plaire à tous les types de peaux. Il s’agit du produit Ultra Fluide Anthelios reformulé. Recommandé par les dermatologues au Canada, ce soin solaire pour le visage à large spectre procure une protection élevée avec FPS 50, est résistant à l’eau, ne laisse pas de sensation de gras, ni de filtre blanc sur la peau.

* À 29$ - Disponible dans les pharmacies et au www.laroche-posay.ca