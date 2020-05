Bilan de la région de Québec: encore deux nouveaux décès

Le dernier bilan de la région de Québec fait état de deux nouveaux décès et de deux foyers d’éclosion où la lutte est toujours très difficile.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a aussi confirmé 31 nouveaux cas positifs sur le territoire. Quelque 24 cas sur les 31 nouveaux ont été dépistés dans les CHSLD déjà identifiés.

Ceci porte le total à 1532 personnes infectées et 103 décès.

Dans les hôpitaux désignés de la région, on compte actuellement 28 hospitalisations.

Une personne a perdu la vie au CHSLD Paul-Triquet, qui compte maintenant 15 décès.

L’autre décès est survenu au CHSLD Hôpital général de Québec, le neuvième à cet endroit. La situation est d’ailleurs loin d’être maîtrisée avec neuf nouveaux cas, pour un total de 108 à ce jour.

Au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, le virus est très actif, et la situation ne s’améliore pas. Onze usagers et deux employés de plus sont désormais infectés, pour un total de 67 en très peu de temps.