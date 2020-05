Bonsoir je suis de retour!

Le passé, on le connaît ; le présent, on le vit ; et l’avenir, on va le découvrir et le construire ensemble ! Pour toute la population québécoise, cette période de nos vies est du jamais vu ! J’avais bien hâte d’être à nouveau dans votre coin de lecture. J’invite les organismes communautaires et les fondations à m’envoyer des photos de leurs activités de financement ainsi que de leurs nouvelles façons de faire. Au grand public, aux familles ainsi qu’aux associations sportives, veuillez m’envoyer à mon adresse courriel des photos de vos activités. Partageons ensemble de beaux moments à travers la beauté des photos. Ma chronique sera de retour tous les samedis dans Le Journal de Montréal.

Photos Vitor Munhoz, Sophie Julien, Pascale Vallée

Le réseau de livreurs du Journal de Montréal

Depuis la COVID-19, le premier ministre, François Legault, souligne le travail de ses anges gardiens. J’aimerais remercier un groupe de jeunes et de séniors qui accomplissent un travail phénoménal. Les 750 livreurs à domicile pour le réseau du Journal de Montréal sont au rendez-vous sept jours sur sept. Normand Currie, le livreur à domicile depuis 2006 dans la région de Sainte-Thérèse de Blainville, est en compagnie de Maurice Cayouette, gérant de territoire depuis 1996.

Les Collectes solidaires à Brossard

Les Collectes solidaires à Brossard, organisées par IGA, Vive la bouffe, le Canadien de Montréal, IGA Extra et le Supermarché Picard, au profit de la Fondation Charles-Bruneau et de La Fondation des Canadiens pour l’enfance, auront lieu au Complexe sportif Bell des Canadiens de 10 h à 15 h 30. Sur la photo, on voit des bénévoles.

Trésors de la Fondation

Chaque fin de semaine, plusieurs centaines de personnes visitent le magasin des Trésors de la Fondation, de la Fondation médicale des Laurentides. Odette Archambault, directrice des Trésors de la Fondation, est entourée de Delphine Pigeaud et Suzanne Legault.

Une journée mémorable père et fils

Daniel Desjardins, de Sainte-Agathe, et son fils, Julien, sont allés au camp de pêche familial dans la ZEC Lesueur, sans invités. Ils ont vécu un voyage mémorable d’un père avec son fils, en suivant les normes recommandées par le gouvernement du Québec.

L’arpenteur géomètre : Mario Tessier

L’humoriste Mario Tessier s’est trouvé un nouveau métier à titre d’arpenteur géomètre sur un terrain golf. Il s’est assuré que le deux mètres de distanciation est respecté. Mario Tessier est entouré de ses partenaires de golf, Yannick Douville et Vincent Davoli.

Rio Tinto a fourni 140 000 masques

L’entreprise Rio Tinto a fourni 140 000 masques chirurgicaux 3M 1840 aux travailleurs de la santé de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. De gauche à droite, on voit les employés de l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, Alexandre Racine, Katerine Paris, Stéphane St-Martin et Marc-André Girard, chef de la direction de l’approvisionnement et de la logistique du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Un heureux jeune golfeur

Le jeune et dynamique Félix Lefebvre a disputé une ronde de golf inoubliable en compagnie de son grand-père et de sa mère. Félix est heureux que les camps d’été soient ouverts, car il en a profité pour s’inscrire dans un camp d’été, concentration golf.