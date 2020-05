Échangeur Turcot: entrave autoroutière en fin de semaine

MONTRÉAL | Les environs de l’échangeur Turcot sont à éviter en fin de semaine, puisqu’une partie des autoroutes seront fermées pour travaux.

Ainsi, l’autoroute 20 Ouest sera complètement fermée entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre de vendredi 21 h à lundi 5 h.

La déviation envisagée est de prendre l’autoroute 15 Nord jusqu’à l’échangeur Décarie, puis prendre l’autoroute 40 Ouest, l’autoroute 520 Ouest et l’autoroute 13 Sud pour reprendre l’autoroute 20.

L’autoroute 20 Est et sa suite, la route 136, sont fermées depuis jeudi 21 h et jusqu’à lundi 5 h, entre l’échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie.

Les automobilistes sont invités à sortir à la sortie 61 sur l’autoroute 15 Sud et à remonter l’avenue Atwater, puis la rue Saint-Jacques et reprendre la route 136 à hauteur de la rue de la Cathédrale.

Ailleurs à Montréal, le nombre de voies sur le pont Jacques-Cartier seront réduits à une de chaque côté de vendredi 20 h à lundi 12 h.

La sortie 60 de l’autoroute 40 Ouest, en direction de l’autoroute 13 sera fermée de vendredi 23 h à dimanche 9 h. Il faudra faire demi-tour à la sortie 55 pour pouvoir aller sur l’A-13.

Le boulevard Gaétan-Laberge sera aussi fermé de vendredi 23 h à lundi 5 h, en raison des travaux du REM, entre la rue Hickson et l’autoroute 10. La bretelle de cette dernière vers le boulevard est aussi fermée.