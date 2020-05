Golf : le circuit canadien annule sa saison

Le Mackenzie Tour, le circuit de golf professionnel canadien, a choisi de mettre sa saison à la poubelle, vendredi.

Le circuit, que l’on peut qualifier de mineur, n’aura donc tenu aucun événement en 2020, lui qui devait en tenir 13 cette année. Il s’agissait d’ailleurs d’un sommet dans son histoire.

L’organisation a expliqué avoir pris cette décision en raison des restrictions à la frontière, la quarantaine obligatoire pour les voyageurs et les mesures de distanciation sociale imposées dans toutes les provinces canadiennes.

«Nous avons créé beaucoup de momentum et nous étions ravis de continuer d’avoir un impact positif dans les communautés où nous jouons, tout en offrant à nos joueurs des opportunités de progresser vers la PGA, a indiqué le directeur du Mackenzie Tour, Scott Pritchard, dans un communiqué de son organisation. Notre engagement envers nos tournois et leurs communautés, ainsi que nos joueurs, est inébranlable. Nous allons utiliser ce temps pour revenir plus fort en 2021.»