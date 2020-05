L’asperge se pointe

Le premier légume québécois à être récolté est enfin prêt ! Assurez-vous d’avoir en main tous les outils qui mèneront les asperges de votre jardin jusqu’à votre assiette.

Cuisson à la verticale

Photo courtoisie

Dans cette casserole Catering Line en acier inoxydable de 8,75 po de hauteur, coiffée d’un couvercle en verre trempé, repose un cuiseur vapeur dans lequel les asperges sont cuites à la verticale. Doté d’une poignée facilitant son retrait, ce cuiseur permet d’obtenir une cuisson parfaite des asperges qui ne risquent pas de s’abîmer. Compatible avec l’induction.

► quincailleriedante.com > 38,97 $

Récolte au jardin

Photos courtoisie

Avec sa lame en acier au carbone et son tranchant dentelé, ce couteau d’une longueur de 12 po, muni d’un manche en bois, coupe aisément les asperges et les tiges fibreuses d’autres légumes. Voilà un outil polyvalent ! Sa pointe étroite permet de trancher les tiges choisies, sans abîmer les plants environnants qui poursuivent leur croissance.

► leevalley.com > 29,50 $

Allongées dans l’assiette

Photo courtoisie

La Collection IKEA 365+ comprend tout ce qu’il faut pour dresser une belle table au quotidien, dont ces plats allongés en porcelaine feldspathique résistante aux chocs, permettant de présenter les asperges en entier, du pied à la tête. Trois tailles offertes.

► ikea.ca > 6,99 $ à 14,99 $

Peler en sécurité

Photo courtoisie

Du fait de sa forme fine et allongée, peler une asperge requiert de la précision et une bonne prise, pour éviter de se blesser. Avec sa lame dentelée de forme arrondie et sa large poignée, cet éplucheur à asperge OXO assure le bon déroulement de cette tâche.

► doyondespres.com > 8,99 $

Bien conservées

Photos courtoisie

Glissées dans ces sacs de conservation Omaiki mouillés, puis essorés pour les humidifier, les asperges resteront fraîches et craquantes plus longtemps dans votre réfrigérateur. Les sacs, tissés au Québec, sont composés de viscose de bambou, de coton biologique et de polyester.

► merehelene.com > 16 $ et 20 $, selon la taille