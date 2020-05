Laval: pas d'enquête sur les trois élus soupçonnés d’avoir enfreint la loi

Personne ne fera d’enquête administrative sur les trois élus lavallois soupçonnés d’avoir enfreint la loi en ne déclarant pas leurs intérêts à la Ville de Laval.

La Commission municipale du Québec (CMQ) et Élections Québec ont tour à tour indiqué cette semaine qu’ils n’avaient pas les pouvoirs nécessaires pour se pencher sur cette question.

En février dernier, notre Bureau d’enquête rapportait que trois conseillers lavallois (Isabella Tassoni, Paolo Galati et David De Cotis) faisaient l’objet d’une enquête de la CMQ pour avoir omis de déclarer des intérêts dans des entreprises ou des terrains à la Ville de Laval, ce qui pouvait contrevenir à leur code d’éthique ainsi qu’à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Dans la foulée, les trois élus avaient quitté le caucus de leur parti, Action Laval.

Incapable d’aller plus loin

Lundi dernier, Mme Tassoni et M. Galati ont indiqué avoir rencontré la greffière de la Ville de Laval pour «rectifier leurs oublis». Ils ont aussi affirmé avoir obtenu la confirmation que la CMQ met fin à son enquête et qu’elle ne déposera pas d’accusations contre eux.

La CMQ ne peut pas pousser plus loin son enquête, a en effet confirmé la porte-parole de la CMQ, Isabelle Rivoal.

Les conseillers n’auraient pas enfreint le code d’éthique de la Ville de Laval. Et l’organisme municipal dit avoir réalisé, après plusieurs mois d’enquête, que les actes reprochés relèveraient davantage de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qui légifère sur la divulgation des intérêts des élus.

Or, cette loi est sous le giron d’Élections Québec et non de la CMQ, qui doit donc mettre fin à ses investigations.

«La Commission [...] reçoit des plaintes [...] Nous procédons à chaque fois à une enquête et c’est seulement à partir de là, une fois l’enquête menée, que nous en sommes en mesure de dire si ça tombe dans notre juridiction ou pas», a indiqué Mme Rivoal.

Selon nos informations, la plainte contre les conseillers lavallois avait été déposée à la CMQ en juillet 2019.

Culpabilité avouée

Pourtant, selon une poursuite intentée par la conseillère Isabella Tassoni contre la Ville de Laval pour que celle-ci paie ses frais juridiques dans ce dossier, la direction des enquêtes de la CMQ aurait demandé au début du mois de mai à Mme Tassoni d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité pour avoir omis de déclarer ses intérêts.

«Celle-ci aurait déjà, de toute façon, admis certains faits [...] dans les médias», pouvait-on lire dans la requête déposée à la Cour supérieure.

Pourquoi la CMQ se serait-elle ravisée depuis? L’organisme a refusé de répondre à nos questions à ce sujet.

De son côté, Élections Québec affirme aussi ne pas avoir les pouvoirs pour enquêter ou sévir contre un élu qui déposerait une déclaration d’intérêts fausse ou incomplète. Il faudrait plutôt qu’un électeur, un procureur ou une municipalité dépose une action en déclaration d’inhabilité en justice, pour que l’élu fautif ne puisse plus siéger.

«Le DGE ne peut pas intenter un tel recours et aucune autre sanction n’est prévue dans la loi quant à un manquement à l’article 357 [sur les déclarations d’intérêt]», a indiqué la porte-parole Julie St-Arnaud Drolet.

Les trois conseillers lavallois peuvent tourner la page, puisqu’ils ne sont plus visés par aucun recours dans ce dossier. Isabella Tassoni et Paolo Galati ont d’ailleurs annoncé qu’ils réintégraient le caucus du parti Action Laval.

Ce n’est toutefois par le cas de leur collègue David De Cotis, l’ex-président du comité exécutif, qui fait l'objet d'une enquête par l’Unité permanente anticorruption concernant des interventions qu’il a faites pour le développement d’un secteur où il possède des terrains.