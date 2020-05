Le Cercle des fermières de Vimont offre 400 masques à la communauté

LAVAL – Six fermières du Cercle des fermières de Vimont, à Laval, ont créé et vendu plus 400 masques réutilisables bénévolement, permettant ainsi d’amasser 3000 $ pour la Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Elzéar dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

«Les Fermières se sont toujours impliquées dans la communauté en tricotant bénévolement des tuques pour les nouveau-nés et, pour nous, c’est avec cœur que l’on a participé à cet élan de générosité», a relaté la présidente du Cercle des fermières de Vimont, Joanne Ménard.

Le député Jean Rouselle et le conseiller municipal Michel Poissant, qui ont commandité l’achat du matériel, invitent de nouveau les citoyens à aller se procurer leur masque au coût de 6 $ et 8 $ (selon le modèle choisi) ce samedi, de 10 h à 12 h, à l’église Saint-Elzéar de Laval.