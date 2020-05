Les ponts Champlain et Jacques-Cartier conserveront les couleurs de l’arc-en-ciel

MONTRÉAL – Comme ce fut le cas ces deux derniers mois, les ponts Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier continueront d’être illuminés aux couleurs de l’arc-en-ciel en juin.

S’inscrivant dans le mouvement «Ça va bien aller», l’initiative avait été lancée en soutien aux citoyens pendant la crise de la COVID-19.

«Le pont Samuel-De Champlain continuera de projeter son arc-en-ciel d'espoir tous les dimanches soirs de juin pour accompagner les citoyens de la grande région de Montréal et les Canadiens au fil des mesures de déconfinement qui se mettent progressivement en place à travers le pays. Continuez de prendre soin de vous, de vos proches et de votre communauté», a déclaré Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, vendredi, par communiqué.

L’illumination du pont Samuel-De Champlain aura lieu tous les dimanches du mois entre 21 h 30 et 22 h 30.

Le pont Jacques-Cartier prendra quant à lui les couleurs de l’arc-en-ciel chaque soir de juin, dès le coucher du soleil.

Ceux qui voudraient observer le spectacle de plus près sont priés de respecter les consignes de santé publique, notamment les deux mètres de distanciation.