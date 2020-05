Liste «Forbes»: Federer au sommet des athlètes les mieux payés

Pour la première fois de sa carrière, le tennisman Roger Federer est l’athlète qui est le mieux rémunéré.

C’est ce qu’a fait savoir le magazine économique Forbes qui a rendu public son palmarès annuel vendredi

Lors de la dernière année, le Suisse de 38 ans a amassé un impressionnant total de 106,3 millions $ US. Ce montant inclut 6,3 millions $ US obtenus en bourse et 100 millions $ US en partenariat publicitaire.

Il s’agit également de la première fois qu’un joueur de tennis se retrouve au sommet de ce palmarès. Forbes fait l’exercice depuis 1990.

Ce sont deux joueurs de soccer qui suivent Federer, soit Cristiano Ronaldo (105 millions $ US) et Lionel Messi (104 millions $ US). Le premier était aussi en deuxième position l’an passé, tandis que le second était au premier rang.

Le joueur de soccer du Paris Saint Germain Neymar (95,5 millions $ US) arrive au quatrième rang, alors que le basketteur LeBron James (88,2 millions $ US) complète le top 5.

Les joueurs de basketball ont d’ailleurs la côte, puisque Stephen Curry et Kevin Durant se retrouvent dans le top 10. On y retrouve également le golfeur Tiger Woods, ainsi que les quarts-arrière Kirk Cousins et Carson Wentz.