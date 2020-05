Marc Dupré en tournée

Pas de salles de spectacles ? Pas de problème. Marc Dupré prendra la route des ciné-parcs cet été pour se produire devant ses fans... confinés dans leur voiture.

« Il y a quelque chose d’excitant à découvrir cette nouvelle façon de faire des shows, tant pour moi sur la scène que pour le public. Tout le monde a le goût de retourner voir des shows ! Ce sera juste une expérience différente de ce à quoi on est habitué », avance Marc Dupré.

Le concept a déjà fait ses preuves au Danemark et en Allemagne : des artistes montent sur des scènes mobiles, érigées dans des endroits capables d’accueillir un grand nombre d’automobiles. La prestation est retransmise en temps réel sur un écran géant et diffusée via le système audio des véhicules.

Même s’il s’agit d’un tout nouveau procédé, Marc Dupré entend aborder cette expérience comme il l’aurait fait dans le cas d’une tournée dite « régulière », destinée à des scènes extérieures.

« Au fil du temps, on va peut-être se rendre compte qu’il y a des trucs qui doivent se faire différemment dans ce nouveau contexte, mais d’emblée, je vais donner un show comme je le fais en tournée, en festival, comme je l’ai toujours fait », indique-t-il.

La tournée de Marc Dupré s’amorcera le 21 juin prochain à l’Aéroport de Mont-Tremblant. Les billets sont en vente dès maintenant.