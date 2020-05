Maxi censure sa pub encore avec humour

Toujours sur un ton humoristique, le supermarché Maxi s’est empressé de récupérer vendredi, sans rien changer ou presque, la publicité retirée de Martin Matte dans un costume qui le faisait paraître obèse.

La chaîne propriétaire Loblaw n’avait pas dit son dernier mot. Coup de génie ou stratégie planifiée, personne ne devrait être offensé cette fois puisqu’on n’y voit rien. Maxi a censuré totalement l’image en la garnissant de tomates, mais en diffusant le même message.

« Cher public, on a bien reçu toutes vos tomates lancées suite à notre dernière publicité. Après mûre réflexion, vous aviez peut-être raison. Et si vous permettez, on va les garder pour nous permettre de garder notre message, dont les propos sur les produits d’ici était bien intentionné [sic] », peut-on lire en guise d’avertissement préalable.

Pour le spécialiste en publicité Louis Massicotte, cette décision de retirer la publicité tourne à l’avantage de Maxi.

Plus de visibilité

Louis Massicotte

Spécialiste en publicité

« Comme publicitaire, je n’aurais jamais retiré cette publicité. Mais ce fut beaucoup plus payant en termes de visibilité média de la retirer que de ne pas le faire. Ils passent pour de bons citoyens et en même temps, ils continuent de la diffuser et d’attirer l’attention autour du concept », explique-t-il.

Selon lui, la marque Maxi gagne en visibilité et en notoriété avec cette histoire. « La réponse, c’est oui. La plus grande qualité de cette pub, c’est d’avoir misé sur le contexte actuel de la pandémie. Le concept était fait en fonction du quotidien des téléspectateurs », termine M. Massicotte.

Maxi s’engage toujours à faire un don de 250 000 $ aux Banques Alimentaires du Québec, ajoute l’entreprise.

Maxi avait choisi de retirer la publicité jeudi. Plusieurs organismes ont dénoncé cette vidéo qui contribue selon eux à « entretenir la grossophobie ».