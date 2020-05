Message à «Maman inquiète»

Pourquoi cette maman reste-t-elle désemparée devant le manque de concentration de sa fille au lieu de prendre le taureau par les cornes en l’outillant pour lui apprendre à se concentrer ? Les parents sont les meilleurs éducateurs pour leurs enfants.

Il faudrait qu’elle s’assoie avec elle pour faire les pages de PAUSE DÉTENTE DU JOURNAL. Chaque fois qu’elle a une bonne réponse, des félicitations sont de mise. En s’inspirant des dessins proposés, elle doit inciter se fille à aller plus loin en y ajoutant des personnages imaginaires. Il faut faire preuve d’originalité et ne pas hésiter à ajouter des sons et des bruits pour stimuler l’enfant.

C’est en faisant travailler l’imagination des enfants qu’on leur rend le plus service et qu’on leur découvre des forces insoupçonnées. Il faut acheter des cahiers d’exercices et surtout les compléter avec nos enfants.

C’est vrai, ça demande des efforts et de l’énergie. Mais on n’a rien sans rien dans la vie. Le soir après le bain, on sort son livre favori et on lit un bout de l’histoire. Les enfants adorent entendre cent fois la même histoire, même s’ils la connaissent par cœur.

Ed Blais

Merci de vos suggestions qui sont certainement plus difficiles à appliquer avec une enfant désorganisée comme c’était le cas. Mais comme vous le dites, qui est susceptible d’apprendre, si on lui enseigne avec constance.