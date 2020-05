Mort de George Floyd: Evander Kane invite Sidney Crosby à dénoncer

Choqué par la mort de l’Afro-Américain George Floyd, le hockeyeur Evander Kane croit que certains sportifs à la peau blanche, comme Sidney Crosby, devraient prendre la parole.

«Nous avons besoin que tellement plus d’athlètes ne me ressemblant pas parlent de ça, a réagi l’attaquant des Sharks de San Jose en entrevue au réseau ESPN, à propos du comportement du policier Derek Chauvin dans cette affaire qui a provoqué des émeutes au Minnesota. Nous nous sommes indignés depuis des centaines d’années et rien n’a changé. C’est le temps pour des gars comme Tom Brady, Sidney Crosby et de telles figures de parler de ce qui est bien et, clairement dans le cas actuel, de ce qui ne l’est absolument pas.»

«Un homme est mort pour aucune raison, a déploré Kane. C’est très décevant de voir que ces choses continuent d’arriver dans le monde en 2020.»