Musées de la Mauricie: pas d'ouverture avant la mi-juin

TROIS-RIVIÈRES – Les musées et les comptoirs de prêt des bibliothèques municipales pouvaient commencer à ouvrir leurs portes à compter de vendredi. En Mauricie, toutefois, aucun musée n'ouvrira avant la mi-juin.

C'est le cas au Musée POP de Trois-Rivières où les modifications sont trop nombreuses à apporter au niveau des mesures sanitaires.

«Il faut mettre en place les infrastructures, faire fabriquer les choses, commander le matériel», a énuméré Valérie Therrien, directrice générale de l'institution.

«Il faut aussi former notre personnel à ces nouvelles mesures-là et il faut embaucher plus de personnel aussi!» a-t-elle ajouté.

C'est sans compter que toutes les expositions interactives devront être revues pour éliminer la manipulation de blocs, de casques d'écoute ou de boutons pression. Et c'est une jeune entreprise de Shawinigan, Rum&Code, qui volera à la rescousse du Musée POP.

«Ils ont créé une plate-forme numérique pour pouvoir mettre du contenu numérique, du contenu culturel, des audio, des vidéos», a énuméré Mme Therrien.

Daniel Jalbert

Bibliothèques fermées

À Trois-Rivières et à Shawinigan, les bibliothèques ont elles aussi décidé de repousser l'ouverture de leur comptoir de prêt à la mi-juin, notamment pour une question de personnel.

«Le temps de rapatrier notre personnel», a expliqué Guillaume Cholette-Janson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

«Il y en a qu'on a réaffecté au service de brigadiers ou à Moisson Mauricie», a-t-il enchaîné.

À Trois-Rivières, le délai pour le retour des livres sans frais de retard a été prolongé jusqu'au 30 juin.