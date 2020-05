Québec octroie 5 M$ pour la Véloroute des Bleuets

QUÉBEC | Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi une aide financière de 5 millions $ à la MRC du Domaine-du-Roy afin de développer et d’améliorer la Véloroute des Bleuets.

Les fonds provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) serviront à des travaux de mise aux normes et d’amélioration de la piste cyclable de 256 kilomètres, qui fait partie du réseau de la Route verte du Québec.

«Je suis heureuse de cet investissement pour la préservation et le développement des voies cyclables de la Véloroute des Bleuets. D'autant plus que ce sport peut être pratiqué en respectant toutes les règles de la Santé publique», a déclaré Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«La Véloroute est un dossier sur lequel nous avons travaillé fort et qui bénéficiera à l'ensemble de notre belle région. Il s'agit d'un excellent exemple de projet durable et profitable pour la reprise économique qui a été rendu possible grâce à la concertation des acteurs de notre milieu», a ajouté la ministre Laforest.