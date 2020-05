Relance du tourisme: appel à une simplification de la réglementation au Canada

OTTAWA | Les règles entourant le voyage doivent être simplifiées et clarifiées afin que les Canadiens puissent voyager de façon sécuritaire et accessible cet été.

C’est ce que réclament des leaders de l'industrie canadienne du tourisme et du voyage qui souhaitent une relance progressive et prudente avec le deconfinement graduel de la société.

Ils ont d’ailleurs formé la Table ronde canadienne du tourisme qui réunit des acteurs comprenant aéroports, compagnies aériennes, hôtels, chambres de commerce et autres. La coalition a lancé un appel vendredi à tous les niveaux de gouvernement.

«La Table ronde a hâte de travailler conjointement avec les gouvernements à travers le pays afin de prendre des mesures concrètes pour assouplir les restrictions de voyage et les mesures de quarantaine afin qu'elles soient plus ciblées et moins universelles», a fait savoir Charlotte Bell, Présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada.

Cette dernière estime que dans le cas contraire, «le Canada risque de perdre des millions d'emplois qui dépendent d'une industrie touristique robuste, et ce, de façon permanente».

Selon la coalition, l'industrie canadienne du tourisme et du voyage contribue annuellement 102 milliards $ à l'économie canadienne, soit 2,1 % du PIB national. En outre, un emploi canadien sur 11 est directement lié au voyage et le secteur emploie 1,8 million de travailleurs à travers le pays.

Pour limiter la propagation de la COVID-19, les gouvernements ont pris plusieurs mesures qui ont affecté directement l'industrie canadienne du tourisme et du voyage. La coalition soutient que le Canada accueillait plus de 57 000 voyageurs étrangers chaque jour avant la pandémie.

«Bien qu'un retour aux conditions d'avant-crise puisse prendre quelques années, protéger cette industrie vitale durant la saison touristique estivale nécessitera une réponse précise et ciblée de la part de nos gouvernements. La reprise de l'industrie du tourisme est cruciale dans chaque région du pays», a fait savoir Perrin Beatty, Président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.