Un bon blanc bio à moins de 10$

On connaît surtout l’Espagne pour sa production de rouge pas cher, mais on oublie que la péninsule ibérique peut aussi produire de bons blancs à petit prix.

C’est le cas de ce vin dominé par l’airen, un cépage très ancien et toujours bien présent en Espagne (c’est en fait le plus planté du pays), que l’on trouve un peu au Portugal, mais qui est complètement inconnu en France! On lui ajoute un peu sauvignon (20%), le tout étant cultivé en agriculture biologique. J’avais bien aimé le 2018 et le 2019 qui vient de débarquer en SAQ et tout aussi bon, voire meilleur. Plus parfumé avec des notes d’agrumes, de pêche et de poire. La bouche est sapide, nette et tout en fraîcheur. Un blanc léger et facile que l’on servira bien frais à l’apéro ou... pour aller taquiner la truite sur le lac!

Bodegas Latue, Wine by Nature du Vin 2019, Castille, Espagne

9,70 $ - Code SAQ 14294214 – 12,5 % - 2,5 g/l – BIO

★★ $

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.