Une famille carbure au travail et au bénévolat

Pas question de demeurer les bras croisés en pleine pandémie pour une famille à l’âme charitable de Saint-Lambert, qui travaille sept jours sur sept depuis 10 semaines pour contribuer à la lutte contre la COVID-19.

« On a deux bras, deux jambes, on est en santé, on peut travailler. Pourquoi ne pas tout donner », demande Élise Sasseville, avocate, médecin et codirectrice de la Clinique médicale urbaine du Quartier Latin, à Montréal.

Pendant qu’elle et ses deux filles, Camille, 21 ans, au baccalauréat en soins infirmiers, et Sophie, 22 ans, étudiante en médecine vétérinaire, travaillent d’arrache-pied à la clinique, le père Philippe Angers, s’implique bénévolement auprès de différents organismes.

M. Angers est consultant en développement des affaires dans une firme d’ingénierie. Comme le travail a ralenti pendant la crise, il en a profité pour faire encore plus de bénévolat.

Il siège notamment au conseil d’administration de la fondation Mira.

« J’amasse de l’argent pour la fondation du CHUM [centre hospitalier de l’Université de Montréal] dans un fonds spécial COVID-19, j’ai travaillé dans les banques alimentaires, je fais des courses pour les aînés et j’appelle des gens seuls », détaille humblement M. Angers, qui se dit « très fier » des trois femmes de sa vie.

« Depuis la COVID, elles travaillent du matin au soir », ajoute-t-il.

Protéger les plus vulnérables

La Dre Sasseville se spécialise dans le traitement des infections par le VIH, les hépatites, la santé mentale, l’itinérance et la toxicomanie, en plus d’offrir des soins de médecine générale.

Pendant la crise, la clinique a reçu plusieurs de ces cas qui débordaient du CHUM.

Dès que Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 14 mars, elle a pris les grands moyens pour réorganiser la clinique du centre-ville, dont la clientèle est souvent vulnérable ou immunosupprimée.

Les deux sœurs ont aussitôt mis la main à la pâte. Malgré les études à distance, il était impensable pour elles de ne pas aller au front.

« J’aime mieux aller aider que rester chez nous. Pour moi, c’est primordial, laisse tomber Camille. La Prestation canadienne d’urgence, je la laisse à ceux qui en ont vraiment besoin. »