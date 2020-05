PATENAUDE, Lucienne

(née Lemire)



À Mascouche, le 23 mai 2020, à l'âge de, est décédée paisiblement Lucienne Patenaude, épouse de feu Eugène Patenaude. Elle était la fille de feu Joseph Lemire et de feu Alida Rivest.Elle laisse dans le deuil ses fils feu Roger (Aline Villeneuve), feu Julien, ses filles feu Jacquelyne (Rosaire Charbonneau) et Simone (Ronald Boivin), ses petits-enfants Yvan (son filleul), Daniel, Sylvain, Marc, Éric et Simon, ses arrière-petits-enfants Yoan, Jonathan, Jessica, Olivia et Éléonore ainsi que de nombreux parents et amis qui ont eu le bonheur de partager sa vie.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence le Jour et la Nuit pour leur soutien et les bons soins prodigués jusqu'à la fin.Ceux qui le désirent peuvent transmettre un message de sympathie à la famille sur le site web de la maison funéraire en cliquant sur le lien ''envoyer vos condoléances''En raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons, une cérémonie en sa mémoire sera célébrée ultérieurement.Toutes vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don fait à la mémoire de Lucienne Patenaude à La Maison Adhémar Dion: 4500 ch. Saint-Charles, Terrebonne, J6V 1A3, tél: 450-932-0870 poste 148.https://maisonadhemardion.ca850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE QC J7K 2L7514-871-2020