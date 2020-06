ST-MAURICE, Claude



À Deux-Montagnes, le 26 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Claude St-Maurice, époux de Mme Laurette Dumoulin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yvon (Nicole) et Manon (Michel), ses petits-enfants, Éric (Noémie), Martine (Jean-Yves) et Maxime (Stéphanie) ainsi que ses arrière-petits-enfants, Tristan, Lauralie et Elliot.Il laisse également son frère Adélard, ses beaux-frères et belles-soeurs, Léo, Josée, Lise (feu Gérard), Nicole (André), Réjean (Louise) et Gisèle.La famille recevra vos condoléances le vendredi 5 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi 6 juin dès 9h au:147 BOUL. ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 10h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Deux-Montagnes.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Deux-Montagnes pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (SLA).