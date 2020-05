SARRASIN, Rollande



À St-Eustache, le 25 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Rollande Sarrasin, épouse de feu Ronald Gravel.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard (France), Normand (Josée) et Sylvain (Josée), son beau-frère Gilles Gravel, ses 8 petits-enfants Benoit, Mélanie, Caroline, Amélie, Julien, Sébastien, Frédérick et Renaud, ses 8 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles, les condoléances et la cérémonie auront lieu dans l'intimité de la famille.En guise de sympathie, un don à la Société Alzheimer Laurentides serait apprécié.Direction funéraire :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.com