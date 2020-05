BÉLANGER, Alice



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 22 mai 2020, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Alice Bélanger, fille de feu Aimé Bélanger et de feu Cécile Brazeau, conjointe de feu Paul Lavoie. Elle demeurait autrefois à Lachine.Elle était la mère de Ginette Lavoie (Roger Gingras) et de feu Daniel Lavoie (Carole Desbiens). Elle était la soeur de feu Roland, de Marguerite (Fernand Bayard) et de Gilles. Elle laisse dans le deuil ses neveux Carl et Roland junior, la famille Lavoie et son partenaire de vie, Raoul Demers.Un chaleureux remerciement à tout le personnel des soins palliatifs.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre du C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe:https://fondationalineletendre.com/