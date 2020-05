BIRON, Eva



À Montréal, le 6 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Éva Biron.Elle laisse dans le deuil ses cadettes Jeanne-Alice Biron, Annette Biron (Vachon) et sa belle-soeur Rose-Aimé Chrétien (Biron), trente-trois neveux et nièces, leurs descendants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ainsi que la résidence pour aînés le Renoir de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Les règles de confinement imposent des funérailles privées qui auront lieu le samedi 6 juin 2020.À la mémoire d'Éva, ceux qui le désirent peuvent donner à l'organisme de bienfaisance suivant : Fondation CHU Sainte-Justine./fr/don/faire-un-don