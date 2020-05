DAGENAIS, Monique



De Laval, le mardi 12 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Monique Dagenais, épouse de feu M. Noël Calestagne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Lynda), Lyne (Arduino) et Pierre (Nathalie), ses petits-enfants Mylène (Charles), Catherine, Annabelle, Sara, Grégory, Mathieu et Kim, ses arrière-petits-fils Benjamin et Samuel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :7020 BOULEVARD DES MILLE-ÎLES, LAVALdans la plus stricte intimité, le vendredi 5 juin 2020 dès 11h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Marie Madeleine de Rigaud vers 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.