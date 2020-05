TOUCHETTE, Claude



"C'est avec une telle tristesse et un coeur brisé, que la famille annonce le décès de Claude Touchette 83 ans de Mirabel, cet homme courageux.Il nous a quittés le 21 mai 2020 à l'Hôpital St- Eustache.Il laisse dans le deuil, sa soeur Lise, épouse de feu Raymond Charron, ainsi que son neveu Francis Charron (Chantale) et le fils de ces derniers Mathieu (Audrey).Tous ceux qui ont connu Claude ont profité de sa bonté, de sa générosité, sa serviabilité. Il possédait de multiples talents et une grande créativité. C'était avant tout un travaillant, rien ne l'arrêtait.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre un hommage.Aussi, en raison des circonstances, les rituels funéraires seront célébrés à une date ultérieure."