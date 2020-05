BÉDARD, Claude



Subitement, le 21 mai 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Claude Bédard, conjoint de Mme Johanne Dumoulin, demeurant à Granby.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Maxime, sa belle-fille Josiane (Miguel Angel Opazo), son beau-fils Mathieu, ses petits-enfants: Malie, Caleb et Kayden; sa mère Lucille (feu Raymond Bédard), ainsi que ses frères, soeurs, neveux, nièces, autres parents et ses nombreux amis.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.La famille recevra les témoignages de sympathie au salon997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2www.famillebessette.comTél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393le dimanche 7 juin 2020 à compter de 13h, suivi de la célébration de la Parole en la chapelle à 15h. Vous êtes invités à assister à la cérémonie via le web, le dimanche 7 juin 2020 en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante: