BOULANGER, Jacqueline



À Montréal le 25 mai 2020, à l'aube de ses 90 printemps, est décédée subitement, madame Jacqueline Boulanger, épouse de monsieur Jean-Paul Des Rochers.Cette maman au coeur d'or laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Alain (Anna), Johanne (Nikolaos), France (Luc), Claude (Diane) Richard (Danielle), Sylvie (Louis), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Ginette (Normand), son beau-frère Raoul, ses belles-soeurs Simone et Noëlla, ainsi que plusieurs filleules, filleuls, nièces et neveux.Gardons en mémoire cette belle phrase que Jacqueline disait toujours:Considérant les circonstances exceptionnelles actuelles, tous les détails des funérailles pour lui témoigner notre amour, vous seront communiqués à une date ultérieure.La famille aimerait remercier la Résidence des appartements du Square Angus pour leur soutien et support.