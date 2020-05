LAVALLÉE-BONIN

Bernadette



Au Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau de Montréal, le 12 mai 2020, est décédée à l'âge de 92 ans,Madame Bernadette Bonin-Lavallée, autrefois de Berthierville, épouse de feu Roger Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses trois filles: feu Nicole (Francesco Campanelli), Manon (Jean Dépin), Louise (Raynald Brochu), son fils Guy, ses petits-enfants: Fanie, Nadia et Sandra, ses arrière-petits-enfants: Théo, Juliette, Alicia et Benjamin, ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis(es).Nous garderons en mémoire le souvenir de notre mère comme étant une battante, une femme forte et ce jusqu'à son dernier souffle de vie. Bon voyage au-dessus des nuages!Les funérailles auront lieu à une date ultérieure en l'église de Berthierville, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. Nous vous invitons à consulter régulièrement l'avis de décès pour une plus récente mise à jour.Les enfants de Madame Bonin-Lavallée souhaitent remercier tout le personnel soignant de ces établissements: CLSC Hochelaga Maisonneuve, l'Hôpital Santa-Cabrini, ainsi que ceux du Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau.CENTRE FUNÉRAIRE YVES HOULE530 RUE FRONTENAC, BERTHIERVILLETel : 450-836-4552